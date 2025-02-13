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13 февраля, 12:30

Политика

Путин и Трамп провели первый за 4,5 года телефонный разговор

Путин и Трамп провели первый за 4,5 года телефонный разговор

Рубль продолжил укрепляться после переговоров Трампа и Путина

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Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили вопросы обмена граждан России и США

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Владимир Путин и президент США Дональд Трамп впервые за 4,5 года провели телефонные переговоры. Президенты обсудили урегулирование конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, а также вопросы обмена граждан между Россией и США.

Беседа длилась более часа, и оба лидера выразили желание встретиться лично. Политологи считают это событие возможным шагом к снижению напряженности в отношениях между странами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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