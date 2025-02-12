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Солдаты Вооруженных сил Украины убили почти всех мужчин в селе Николаево-Дарьино Курской области. Как сообщается в телеграм-канале Минобороны России, украинские военные более шести месяцев прикрывались взятыми в заложники жителями села как живым щитом.

Во время эвакуации мирное население в разговоре с бойцами 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады рассказало, что ВСУ не оказывали жителям никакой помощи. По их словам, украинские солдаты издевались и убивали людей, а среди мужчин в живых остался только один человек.

Уточняется, что российские десантники освободили Николаево-Дарьино в конце января этого года. До недавнего времени в селе еще оставались мирные граждане, которые не успели эвакуироваться при оккупации ВСУ Суджанского района в августе 2024-го.

Между тем Ленинский районный суд Курска арестовал солдата ВСУ Владимира Парафило, которого подозревают в убийстве мирного жителя в селе Русском Поречном Курской области. Украинский военный 20 декабря 2024 года выстрелил в спину мужчины в гражданской одежде. От полученного ранения последний скончался на месте.

Ранее суд заключил под стражу представителя ВСУ Евгения Фабрисенко. Правоохранители считают, что он вместе с другими военнослужащими убил 14 жителей села Русского Поречного, а затем изнасиловал 8 женщин.