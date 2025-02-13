Экипаж вертолета Ми-28 в Курской области нанес ракетный удар по бронетехнике ВСУ, сорвав ротацию подразделений противника. Вражеская техника была уничтожена до выхода на передовую.

На ореховском направлении дроны группы "Днепр" помогли штурмовым отрядам занять украинские позиции без потерь. В Харьковской области операторы FPV-дронов ликвидировали колонну бронетехники, а артиллеристы группировки "Запад" уничтожили гаубицу М777.

Эксперты отмечают, что российские войска продолжают тактическое продвижение, улучшая позиции по всей линии боевого соприкосновения.

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