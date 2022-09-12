Российские войска уничтожили склад ВСУ с боеприпасами в Николаевской области

Российские войска уничтожили 45 тысяч тонн боеприпасов на складе ВСУ в Николаевской области. О том, что происходит в зоне спецоперации, рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

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