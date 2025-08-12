Форма поиска по сайту

12 августа, 17:15

Политика

Аляска полностью погрузилась в подготовку саммита РФ и США

Американский штат Аляска полностью погрузился в подготовку саммита России и США, сообщила директор местного Русского культурного центра Анна Верная.

По ее словам, в штате усилена охрана, а все отели уже переполнены. При этом местные телекомпании начинают свои новостные выпуски именно с предстоящего российско-американского саммита.

Подробнее о том, как Аляска готовится к скорой встрече Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, – в эфире телеканала Москва 24.

