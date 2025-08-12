Форма поиска по сайту

12 августа, 07:30

Политика

Российские войска освободили Луначарское в ДНР

Российские войска освободили Луначарское в ДНР. В районе Александрограда дроны-камикадзе уничтожили танк и бронемашину ВСУ. На краснолиманском направлении артиллерия группировки "Запад" ликвидировала пункт управления беспилотниками противника.

Удары нанесены по скоплениям сил ВСУ в Купянске, Боровском, Чернещине, Андреевке, Северске, Звановке, Васюковке, Миньковке, Червоном, Малотарановке, Клебан-Быке, Артемовке, Доброполье, Димитрове, Покровске, Гродовке и Удачном.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

