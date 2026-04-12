Пасхальное перемирие действует в зоне СВО

Объявленное в связи с Пасхой перемирие уже действует в зоне СВО. Распоряжение Владимира Путина передано военному командованию. Режим тишины продлится до окончания праздника.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что это позволит активнее вести работу по эвакуации раненых и поиску пропавших без вести. Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее поддержал инициативу.

