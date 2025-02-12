СМИ сообщили, что в Европе беспокоятся о взятии ответственности за Украину

В Европе забеспокоились о том, что придется брать ответственность за Украину, в том числе финансовую. Такие новости все чаще появляются в западных СМИ.

Поводом для беспокойства европейских лидеров стал и телефонный разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, в котором лидеры договорились о продолжении личных контактов. В том числе об организации очных встреч.

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