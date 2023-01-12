Захарова прокомментировала рождественский вертеп с фигурой Степана Бандеры

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 12 января, провела брифинг по текущим вопросам внешней политики. Она прокомментировала ситуацию, произошедшую во Львовской области, где рождественский вертеп дополнили фигурой Степана Бандеры.

Дипломат напомнила, что в декабре украинский Верховный суд оставил в силе решение о непризнании в качестве нацистской символики дивизии SS "Галичина". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.