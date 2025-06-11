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11 июня, 07:15

Политика

Новости мира: протесты против мигрантов охватили Северную Ирландию

Новости мира: протесты против мигрантов охватили Северную Ирландию

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Массовые протесты против мигрантов прошли и в Северной Ирландии. В городе Баллимен акция вспыхнула после сообщений о попытке изнасилования 13-летней девочки двумя иностранцами. Шествие переросло в беспорядки: участники забросали силовиков камнями, позже начались поджоги. Пострадали 15 сотрудников полиции.

Власти США не могут взять под контроль ситуацию в Лос-Анджелесе, где продолжаются столкновения мигрантов с полицией и армией. Беспорядки начались 7 июня после операции миграционной службы по выявлению нелегалов. На следующий день в город направили две тысячи бойцов Национальной гвардии. В некоторых районах введен комендантский час.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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