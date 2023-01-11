Новости часа: Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки. Об этом заявил президент страны Гатанас Науседа.

Расписание некоторых поездов в Крым изменят с 16 по 31 января из-за ремонта дороги. Об этом сообщил перевозчик

Участники СВО и члены их семей смогут получить преимущественное право на профобучение. Об этом рассказала пресс-служба партии "Единая Россия".