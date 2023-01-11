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Новости

11 января, 20:00

Политика

Новости часа: Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки

Новости часа: Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки

Новости часа: Шойгу произвел новые назначения руководства спецоперацией

Шойгу назначил Герасимова командующим объединенной группировкой войск в зоне СВО

Новости часа: "Роскосмос" отстыкует "Союз МС-22" от МКС после прибытия его замены

Минобороны заявило, что Соледар блокирован ВС РФ

ВСУ выпустили 33 боевых снаряда по Донецку 11 января

В Минобороны заявили, что Соледар блокирован российским войсками

Эксперт рассказал, какие преимущества даст ВС РФ освобождение Соледара

Эксперт прокомментировал положение войск РФ в Соледаре

Новости часа: российские войска взяли под контроль Подгородное на донецком направлении

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки. Об этом заявил президент страны Гатанас Науседа.

Расписание некоторых поездов в Крым изменят с 16 по 31 января из-за ремонта дороги. Об этом сообщил перевозчик

Участники СВО и члены их семей смогут получить преимущественное право на профобучение. Об этом рассказала пресс-служба партии "Единая Россия".

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