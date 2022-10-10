Союзные войска РФ отбили попытку ВСУ прорвать оборону в зоне спецоперации

ВСУ попытались прорвать оборону почти на всех направлениях, но под ударами союзных войск России отступили на прежние позиции, понеся потери в живой силе и технике. Также российская авиация, ракетные войска и артиллерия били по тылам украинской армии.

Под ударом оказались лагерь наемников "Иностранный легион" на острове Хортица и бригады специального назначения "Барс" МВД Украины у города Запорожье. Уничтожены пять складов боеприпасов, в том числе в Николаевской области, на котором хранились более 200 ракет к РСЗО HIMARS и "Ураган".

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