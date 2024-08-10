Небо над Ираном может закрыться для полетов пассажирских авиалайнеров. Власти республики попросили авиакомпании избегать воздушного пространства страны.

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, мировые авиакомпании ранее уже отменяли на несколько дней рейсы в Израиль и ближайшие к нему страны. А немецкая Люфтганза отказалась летать в Израиль, Иран, Ирак, Иорданию и Ливан до 13 августа. Пассажирам предложили перебронировать или сдать билеты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.