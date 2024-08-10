Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа, 19:15

Политика

Небо над Ираном может закрыться для полетов пассажирских авиалайнеров

Небо над Ираном может закрыться для полетов пассажирских авиалайнеров

Новости мира: атаку ВСУ на Курскую область одобрили союзники Украины

СМИ сообщили, что союзники Украины одобрили атаку ВСУ на Курскую область

Танковые подразделения ВС РФ прибыли в Курскую область для борьбы с ВСУ

Постпредство РФ назвало безрассудными действия Киева, которые угрожают Курской АЭС

Команда мэра Москвы сформировала единую программу на выборах в МГД

Новости мира: тысячи людей поприветствовали главу временного правительства в Бангладеш

Путин подписал закон, обязывающий блогеров сообщать о себе в РКН

Новости мира: "Хезболла" может ударить по Израилю независимо от Ирана

"Интервью": Владимир Платонов – о роли Мосгордумы в жизни столицы

Небо над Ираном может закрыться для полетов пассажирских авиалайнеров. Власти республики попросили авиакомпании избегать воздушного пространства страны.

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, мировые авиакомпании ранее уже отменяли на несколько дней рейсы в Израиль и ближайшие к нему страны. А немецкая Люфтганза отказалась летать в Израиль, Иран, Ирак, Иорданию и Ливан до 13 августа. Пассажирам предложили перебронировать или сдать билеты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикатранспортвидеоСветлана КлючниковаВиктория Коннова
Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика