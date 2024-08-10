Российские военные сорвали попытку ВСУ высадиться на Кинбурнской косе

Российские военные сорвали попытку бойцов Вооруженных сил Украины высадиться на Кинбурнской косе. Если бы формирования киевского режима заняли эту позицию, им представилась бы возможность обстреливать территорию Крыма.

Группа из 16 украинских диверсантов под прикрытием двух катеров намеревалась высадиться на берегу, но их заметили российские военные и открыли по солдатам ВСУ огонь на поражение.

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