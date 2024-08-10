10 августа, 09:30Происшествия
Российские военные сорвали попытку ВСУ высадиться на Кинбурнской косе
Российские военные сорвали попытку бойцов Вооруженных сил Украины высадиться на Кинбурнской косе. Если бы формирования киевского режима заняли эту позицию, им представилась бы возможность обстреливать территорию Крыма.
Группа из 16 украинских диверсантов под прикрытием двух катеров намеревалась высадиться на берегу, но их заметили российские военные и открыли по солдатам ВСУ огонь на поражение.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.