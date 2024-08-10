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10 августа, 13:15

Политика

Танковые подразделения ВС РФ прибыли в Курскую область для борьбы с ВСУ

Танковые подразделения ВС РФ прибыли в Курскую область для борьбы с ВСУ

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Российские танковые подразделения были переброшены в Курскую область для борьбы с Вооруженными силами Украины (ВСУ), заявили в Минобороны РФ.

Накануне в приграничный регион перебросили и другие резервы. С противником борятся реактивные системы залпового огня, артиллерийские орудия и автомобильная техника. При этом на территориях Курской, Белгородской и Брянской областей действует режим КТО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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