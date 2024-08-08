Новости мира: "Хезболла" может ударить по Израилю независимо от Ирана

Ливанское движение "Хезболла" может нанести удар по Израилю вне зависимости от намерений Ирана. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на свои источники. По ее данным, это может случиться в ближайшие дни. Израиль, тем временем, уже пригрозил "Хезболле" несоразмерным ответом. Как пишут СМИ, в ходе внутренних обсуждений с США Израиль подчеркнул, что если ливанское движение причинит вред гражданскому населению в рамках своих мер возмездия, то заплатит "непропорционально высокую цену".

Между тем в Таиланде туристический автобус упал в озеро. Авария произошла в национальном парке Као Сок. Около 10 человек направлялись на пристань для катания на лодках. Как только туристы вышли из салона, автобус внезапно набрал скорость и рухнул в воду. 39-летняя женщина-водитель получила травмы. Предположительно, она могла перепутать педаль газа с тормозом.



Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

