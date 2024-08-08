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08 августа, 11:45

Политика

Новости мира: "Хезболла" может ударить по Израилю независимо от Ирана

Новости мира: "Хезболла" может ударить по Израилю независимо от Ирана

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Ливанское движение "Хезболла" может нанести удар по Израилю вне зависимости от намерений Ирана. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на свои источники. По ее данным, это может случиться в ближайшие дни. Израиль, тем временем, уже пригрозил "Хезболле" несоразмерным ответом. Как пишут СМИ, в ходе внутренних обсуждений с США Израиль подчеркнул, что если ливанское движение причинит вред гражданскому населению в рамках своих мер возмездия, то заплатит "непропорционально высокую цену".

Между тем в Таиланде туристический автобус упал в озеро. Авария произошла в национальном парке Као Сок. Около 10 человек направлялись на пристань для катания на лодках. Как только туристы вышли из салона, автобус внезапно набрал скорость и рухнул в воду. 39-летняя женщина-водитель получила травмы. Предположительно, она могла перепутать педаль газа с тормозом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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