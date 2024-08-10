ПВО уничтожили более 30 дронов ВСУ над Курской и Ярославской областями

Системы ПВО уничтожили более 30 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской и Ярославской областями в ночь на 10 августа, сообщили в Минобороны.

Вместе с тем вертолеты Ми-28 атаковали скопление живой силы и военной техники украинских войск в приграничных районах Курской области. Также туда прибыли и заняли огневые позиции дополнительные танковые подразделения, которые призваны уничтожить мобильные бронегруппы ВСУ.

В регион перебросили реактивные системы залпового огня, артиллерийские орудия и автомобильную технику. Кроме того, в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО).

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