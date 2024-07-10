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10 июля, 08:30

Политика

Новости мира: юбилейный саммит НАТО стартовал в Вашингтоне

Новости мира: юбилейный саммит НАТО стартовал в Вашингтоне

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В Вашингтоне стартовал юбилейный саммит НАТО, приуроченный к 75-летию Альянса. Основные встречи глав государств организации состоятся 10 и 11 июля. По мнению американских СМИ, для президента США Джо Байдена ближайшие три дня станут публичной проверкой здоровья. Обращаясь к союзникам глава Белого дома заявил, что Россия хочет уничтожить "культуру Урана", но тут же поправился, сказав, что имел в виду Украину.

Тем временем американский штат Нью-Мексико накрыло разрушительное наводнение. Бурлящие потоки воды уносят за собой крупные бревна, а в поселке Руидозо пришлось перекрыть все мосты. Как сообщают местные СМИ, в регионе объявлена чрезвычайная ситуация, началась эвакуация людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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