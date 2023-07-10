Украинские командиры, взятые в плен на заводе "Азовсталь", вернутся из Турции на Украину

Пятерых украинских командиров, взятых российской армией в плен на заводе "Азовсталь" в Мариуполе и отправленных в Турцию, возвращают в Киев. Произошло это после встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Теперь украинские командиры снова на свободе. В Кремле назвали это прямым нарушением договоренностей со стороны Турции и Украины. По условиям пленные должны были находиться в Турции до конца боевых действий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.