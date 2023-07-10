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08:15

Политика

Украинские командиры, взятые в плен на заводе "Азовсталь", вернутся из Турции на Украину

Украинские командиры, взятые в плен на заводе "Азовсталь", вернутся из Турции на Украину

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Песков обвинил Турцию и Украину в нарушении условий возвращения командиров "Азова"

Пятерых украинских командиров, взятых российской армией в плен на заводе "Азовсталь" в Мариуполе и отправленных в Турцию, возвращают в Киев. Произошло это после встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Теперь украинские командиры снова на свободе. В Кремле назвали это прямым нарушением договоренностей со стороны Турции и Украины. По условиям пленные должны были находиться в Турции до конца боевых действий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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