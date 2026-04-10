В конгрессе США хотят запретить ставки на политические события

В американском конгрессе хотят запретить заключать пари на исход событий общественно политической значимости. Поводом стало то, что букмекеры начали принимать ставки на перемирие между США и Ираном за несколько часов до его официального объявления. Некоторые игроки готовы были рискнуть суммой более 125 тысяч долларов.

Еще одним способом заработать крупные суммы являются спекулятивные торги на бирже. Люди, обладающие инсайдерской информацией о будущих политических решениях, могут получать прибыль за счет таких операций. Белый дом предупредил сотрудников, чтобы они не использовали служебное положение для подобных действий.

