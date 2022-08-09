Турецкие беспилотники Bayraktar начнут производить на Украине

Турецкие ударные беспилотники Bayraktar начнут производить на Украине. Компания "Байкар" уже приобрела землю под производство и разработала проект завода. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

По его словам, на большинстве моделей беспилотников будут стоять украинские комплектующие. Где построят завод и когда планируют выпустить первые турецко-украинские Bayraktar, не сообщают. По мнению российских экспертов, на все потребуется не менее двух лет.

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