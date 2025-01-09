Российские войска не дали солдатам ВСУ прорваться в сторону населенного пункта Большое Солдатское в Курской области. По вражеской технике и живой силе отработала артиллерия.

Кроме того, авиация ВС РФ наносит точные ракетные удары по личному составу и военной технике противника. За сутки украинские формирования потеряли в Курском приграничье почти 300 военнослужащих.

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