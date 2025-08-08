Российская армия ликвидирует украинские подразделения в приграничье Курской области и продолжает создавать буферную зону в Сумской. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются перебрасывать в этот район резервы, но безуспешно.

Кроме этого, в районе села Юнаковка, через которое противник снабжает свои подразделения, вновь были попытки прорвать фланги. Сейчас идут бои в южной части города, говорят военные эксперты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

