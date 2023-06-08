ВС России ликвидировали 5 украинских ДРГ в ЛНР и ДНР за сутки

Пять украинских диверсионно-разведывательных групп ликвидированы за сутки на территории ЛНР и ДНР. Также ударами российской авиации и артиллерии поражены склад боеприпасов и два склада горючего ВСУ.

Кроме того, среди уничтоженной техники противника – гаубицы Д-20, Д-30 и "Мста-Б", самоходки "Гвоздика" и пушка "Гиацинт-Б". А также западные вооружения - два французских колесных танка, самоходка Paladin и артиллерийская система М777 производства США.

Российская ПВО сбила истребители Су-27 и Миг-29 воздушных сил Украины. Еще она перехватила 24 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.