Новости мира: демократы хотят инициировать импичмент главы Пентагона Хегсета

Демократы хотят инициировать импичмент главы Пентагона Пита Хегсета, сообщают информационные порталы. Это связано с его руководством операцией в Иране. По мнению сенаторов, Хегсет пренебрежительно относится к применению силы. Он создает угрозу для жизни и здоровья американских военнослужащих и даже может иметь отношение к военным преступлениям, отмечают демократы. Между тем пресс-конференция Хегсета на отменена. Как полагают журналисты, это может быть связано с истечением срока, установленного президентом США Тональном Трампом на заключение соглашения с Ираном и открытие Ормузского пролива

Ураган "Дейв", который проходит над Скандинавией, испортил погоду в Польше. Шторм обрушился на город Лодзь и частично на Варшаву. В результате отказала энергосистема, и без электричества остались сотни тысяч потребителей. Также порывами ветра со скоростью 30 метров в секунду повалило деревья. Потом над регионом прошел сильный град.

