Кадровая чистка началась в Пентагоне на фоне неудач США в Иране

В Пентагоне началась кадровая чистка на фоне неудач США в Иране. Глава ведомства Пит Хегсет отправил в отставку начальника штаба армии Рэнди Джорджа и еще нескольких генералов из-за расхождений с курсом президента США Дональда Трампа. Официальные причины в Пентагоне не раскрывают.

Сам американский лидер тем временем обсуждает с советниками возможность увольнения главы нацразведки Тулси Габбард. Трамп недоволен ее позицией в отношении иранской операции. Ранее президент США отправил в отставку Пэм Бонди с поста генерального прокурора, а также министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.

