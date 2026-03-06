Тель-Авив заявил, что начал вторую фазу атак против Тегерана. Теперь истребители будут наносить удары по баллистическим ракетным объектам, спрятанным глубоко под землей. В то же время продолжаются израильские атаки на южный пригород Бейрута.

Иран наносит ответные удары. Поражен штаб американских военных вблизи международного аэропорта в Абу-Даби, а также нефтеперерабатывающий завод в Бахрейне.

