В России могут поднять лимит стоимости подарков для учителей и врачей до 10 тыс руб

В России предлагают увеличить до 10 тысяч рублей предельную стоимость подарков для врачей, учителей и социальных работников. Как ожидается, проект закона внесут в Госдуму 6 марта.

Авторы документа считают, что нормы, установленные еще в 2008 году, устарели и не соответствуют реальным ценам. Даже символические букет цветов и коробка конфет не всегда укладываются в действующий лимит в 3 тысячи рублей.

