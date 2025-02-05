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05 февраля, 07:45

Политика

Трамп предложил Украине помощь в обмен на ресурсы

Трамп предложил Украине помощь в обмен на ресурсы

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Президент США Дональд Трамп предложил Украине помощь в обмен на природные ресурсы, стремясь вернуть хотя бы часть миллиардов долларов, вложенных в страну. Эксперты считают, что кроме редких металлов, угля и сланцевого газа, у Киева мало что можно забрать.

Политолог и экономист Андрей Стариков отметил, что для Трампа сделка с Украиной, скорее всего, связана с ее минералами, включая редкоземельные ресурсы. Однако, как подчеркнули аналитики, у Киева почти не осталось природных богатств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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