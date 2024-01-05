Представители ОНФ и "ЕР" сдали в избирательный штаб часть подписей в поддержку Путина

Представители Общероссийского народного фронта и "Единой России" Москвы сдали в избирательный штаб часть подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента РФ.

Люди оставляют свои подписи в специальных пунктах, всего их более 50. В Москве они работают в торговых центрах и других общественных пространствах. Среди тех, кто поддерживает кандидатуру Путина, представители городских студенческих организаций.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.