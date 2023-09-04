Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 сентября, 11:30

Политика

Легионеллез обнаружили у ВСУ и польских наемников в зоне СВО

Легионеллез обнаружили у ВСУ и польских наемников в зоне СВО

США не подтвердили своих планов поставить Украине снаряды с обедненным ураном – СМИ

Российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Бизнесмена Игоря Коломойского арестовали по обвинению в финансовых махинациях

Новости мира: президенты России и Турции встретятся в Сочи 4 сентября

Российские самолеты уничтожили 4 военных катера ВСУ в Черном море в ночь на 4 сентября

Зеленский предложил на пост министра обороны Украины бизнесмена Рустема Умерова

Российские военные отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении

Зеленский объявил об отставке министра обороны Резникова

ВКС РФ нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени Одесской области

В зоне СВО на харьковском направлении в радиоперехватах противника слышны иностранные переговоры. Как отметили российские военные, польские солдаты принимают участие не только в подготовке ВСУ, но и в наступательных действиях.

При этом польские военные везут с собой не только западные рации и оружие, но и болезни. Два стрелковых батальона ВСУ были экстренно вывезены из-под Купянска в Харьков в городские клинические больницы – у них обнаружили легионеллез.

Отмечается, что болезнь от человека к человеку не передается, но заразиться можно через воду, в том числе аэрозоли и кондиционеры. Заболевание протекает тяжело, лечению поддается плохо.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕлизавета ЯкушеваИван ЕвдокимовИрина Силкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика