В зоне СВО на харьковском направлении в радиоперехватах противника слышны иностранные переговоры. Как отметили российские военные, польские солдаты принимают участие не только в подготовке ВСУ, но и в наступательных действиях.

При этом польские военные везут с собой не только западные рации и оружие, но и болезни. Два стрелковых батальона ВСУ были экстренно вывезены из-под Купянска в Харьков в городские клинические больницы – у них обнаружили легионеллез.

Отмечается, что болезнь от человека к человеку не передается, но заразиться можно через воду, в том числе аэрозоли и кондиционеры. Заболевание протекает тяжело, лечению поддается плохо.

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