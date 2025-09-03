Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что освобождение населенного пункта Федоровка представляет серьезное стратегическое значение, потому что он открывает дорогу к Звановке, куда украинские боевики стянули резервы и с помощью которых пытаются стабилизировать данный участок фронта.

Также в ДНР подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Пазено, Марково и Константиновка.

