03 сентября, 11:30

Политика

Военный эксперт объяснил значение освобождения Федоровки в зоне СВО

Военный эксперт объяснил значение освобождения Федоровки в зоне СВО

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что освобождение населенного пункта Федоровка представляет серьезное стратегическое значение, потому что он открывает дорогу к Звановке, куда украинские боевики стянули резервы и с помощью которых пытаются стабилизировать данный участок фронта.

Также в ДНР подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Пазено, Марково и Константиновка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван Евдокимов

