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03 июня, 07:15

Политика

Второй раунд переговоров России и Украины прошел в Турции

Второй раунд переговоров России и Украины прошел в Турции

Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершен в Стамбуле

Мединский сообщил о передаче Украине меморандума по прекращению огня

Делегации России и Украины обсуждали меморандум и обмен пленными

В Стамбуле завершился второй раунд переговоров России и Украины

В Стамбуле начались переговоры делегаций России и Украины

В Стамбуле начался второй раунд российско-украинских переговоров

Делегации России и Украины прибыли в Стамбул на переговоры

Российская делегация в Стамбуле выехала на переговоры

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Алексеевка в Сумской области

Российская и украинская делегации провели второй раунд переговоров в Турции. Обсуждать главную тему – долгосрочное урегулирование – не стали. Делегации только обменялись меморандумами со сценариями завершения конфликта.

Тем не менее достигнуты договоренности по другим важным вопросам. В частности, все тяжелораненые и тяжелобольные будут обменены по принципу все на всех. По такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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