Второй раунд переговоров России и Украины прошел в Турции

Российская и украинская делегации провели второй раунд переговоров в Турции. Обсуждать главную тему – долгосрочное урегулирование – не стали. Делегации только обменялись меморандумами со сценариями завершения конфликта.

Тем не менее достигнуты договоренности по другим важным вопросам. В частности, все тяжелораненые и тяжелобольные будут обменены по принципу все на всех. По такой же формуле обменяют молодых солдат в возрасте до 25 лет.

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