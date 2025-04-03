Трамп ввел базовую пошлину в 10% практически против всех стран мира

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых торговых пошлин почти для всех стран мира. Тарифы начнут действовать с 9 апреля и составят от 10%. Всего в перечне – 185 государств, однако России среди них нет.

Во время подписания документа Трамп заявил о начале "золотого века" и пообещал положить конец "грабежу" со стороны как противников, так и союзников. Тем не менее сразу после объявления решения американский фондовый рынок потерял около двух триллионов долларов.

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