США и Израиль нанесли новые удары по Тегерану

В ночь на 3 марта США и Израиль снова атаковали Тегеран с самолетов. Удары были нанесены в том числе по зданиям государственной телерадиокомпании и парламента Ирана.

В ответ на это Иран заявил, что будет сжигать любые суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив, а также сделает все, чтобы заблокировать экспорт нефти.

Кроме того, военные Ирана выступили с жесткой угрозой в сторону чиновников США. Госдеп уже призвал американских граждан немедленно покинуть 16 стран Ближнего Востока.

