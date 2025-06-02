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02 июня, 16:15

Политика

В Стамбуле завершился второй раунд переговоров России и Украины

В Стамбуле завершился второй раунд переговоров России и Украины

В Стамбуле начались переговоры делегаций России и Украины

В Стамбуле начался второй раунд российско-украинских переговоров

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Во дворце Чираган в Стамбуле завершилась вторая встреча делегаций России и Украины. Переговоры длились чуть больше часа и проходили на русском языке. Официальных заявлений по итогам пока не прозвучало.

В начале встречи выступил глава МИД Турции Хакан Фидан. Он заявил, что Анкара готова содействовать диалогу и находится в постоянном контакте с Москвой и Киевом. Стороны планировали обсудить возможное перемирие, обмен пленными и подготовку к встрече на высшем уровне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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