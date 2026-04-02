На Кубе начали разгружать российский нефтяной танкер "Анатолий Колодкин"

В кубинском порту Матансаса разгружают российский нефтяной танкер "Анатолий Колодкин". Сотрудники терминала заявили, что их работе не помешают даже долгие отключения электричества.

Судно доставило на остров Свободы 100 тысяч тонн сырой нефти в качестве гуманитарной помощи. В Москве заверили, что и дальше продолжат поддерживать Гавану в условиях блокады.

Ограничения ввели США 29 января, сославшись на некую угрозу национальной безопасности со стороны республики. После этого Куба оказалась на грани гуманитарной катастрофы.

