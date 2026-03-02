Иран нанес удар по офису Нетаньяху и месторасположению командующего ВВС Израиля

Иран нанес удар по офису премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху и месторасположению командующего ВВС Израиля, сообщает КСИР. По мнению политологов, военные действия долго не продлятся из-за истощения ресурсов США.

В МИД России заявили, что осуждают агрессию Израиля и Штатов против Ирана и, в частности, практику политических убийств и "охоты" на лидеров суверенных государств. Как указали в ведомстве, это противоречит базовым принципам цивилизованных межгосударственных отношений и грубо нарушает международное право.

