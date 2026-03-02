Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 14:30

Политика

Иран нанес удар по офису Нетаньяху и месторасположению командующего ВВС Израиля

Иран нанес удар по офису Нетаньяху и месторасположению командующего ВВС Израиля

Конфликт на Ближнем Востоке может привести к затяжной войне

Иран нанес новые удары по американским военным объектам в Персидском заливе и Ираке

Российские туристы направились в аэропорт Абу-Даби на вывозные рейсы

В ОАЭ начали готовить вывозные рейсы для туристов

Эксперт заявила, что конфликт на Ближнем Востоке может затронуть еще больше стран

39 россиян эвакуировали из Ирана через границу Азербайджана

Иран нанес удары минимум по 6 военным объектам США на Ближнем Востоке

Около 100 тыс российских туристов застряли на Ближнем Востоке

"Деньги 24": цены на нефть на мировых рынках выросли из-за конфликта на Ближнем Востоке

Иран нанес удар по офису премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху и месторасположению командующего ВВС Израиля, сообщает КСИР. По мнению политологов, военные действия долго не продлятся из-за истощения ресурсов США.

В МИД России заявили, что осуждают агрессию Израиля и Штатов против Ирана и, в частности, практику политических убийств и "охоты" на лидеров суверенных государств. Как указали в ведомстве, это противоречит базовым принципам цивилизованных межгосударственных отношений и грубо нарушает международное право.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежомвидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваДиана Жукова

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика