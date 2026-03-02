В ГД предложили поднять лимит на подарки для педагогов, медработников и госслужащих

В Госдуме предложили поднять лимит на подарки для педагогов, медработников и госслужащих с 3 до 5 тысяч рублей.

Как отметили авторы инициативы, цены за последние несколько десятков лет изменились, и повышение лимита необходимо, чтобы не ставить людей, желающих отблагодарить учителя, врача или социального работника, в ситуацию, когда им приходится нарушать закон.

