02 марта, 07:45

В ГД предложили поднять лимит на подарки для педагогов, медработников и госслужащих

В ГД предложили ужесточить наказание за скрутку пробега и фальсификацию истории авто

Иран атаковал Иерусалим гиперзвуковыми ракетами

В Россию прибыли 84 туриста, покинувших Израиль сухопутным маршрутом

Путин выразил соболезнования в связи со смертью верховного лидера Ирана

Число погибших при ударе по школе в Иране достигло 153

В ОАЭ с начала эскалации перехватили 167 иранских ракет

В Москве люди принесли цветы и игрушки к посольству Ирана

Появилось видео из ОАЭ на фоне атак со стороны Ирана

В Иране объявили священную войну Израилю и США

В Госдуме предложили поднять лимит на подарки для педагогов, медработников и госслужащих с 3 до 5 тысяч рублей.

Как отметили авторы инициативы, цены за последние несколько десятков лет изменились, и повышение лимита необходимо, чтобы не ставить людей, желающих отблагодарить учителя, врача или социального работника, в ситуацию, когда им приходится нарушать закон.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

