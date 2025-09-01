Форма поиска по сайту

01 сентября, 07:30

Новости мира: официальная программа ШОС стартовала в Китае

Путин встретился с Си Цзиньпином на площадке саммита ШОС в китайском Тяньцзине

Путин и Эрдоган на переговорах в Китае обсудят энергетику и строительство АЭС в Турции

Новости мира: немецкая полиция разогнала антивоенный митинг

ВС РФ освободили населенный пункт Камышеваха в ДНР

Путин прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества

Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов рассказал о стратегической инициативе на фронте

Новости мира: окаменелость доисторического хищника обнаружили в Аргентине

Минобороны показало, как ВС РФ штурмовали освобожденный поселок Первое Мая в ДНР

В Китае стартовала официальная программа саммита стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Началась она с заседания совета глав государств. На нем подведут итоги деятельности организации за два года и рассмотрят вопросы укрепления объединения.

В Болгарии главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен призвали покинуть страну. Она приехала на военный завод, но перед производственным комплексом ее встретили протестующие с национальными флагами и транспарантами. Они выкрикивали лозунги, что фон дер Ляйен "несет войну".

В Сербии более 100 тысяч человек вышли на митинги в поддержку властей. Мирные акции прошли в десятках городов. Активисты выступали против насильственных протестов студентов и сторонников оппозиции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

