Новости мира: официальная программа ШОС стартовала в Китае

В Китае стартовала официальная программа саммита стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Началась она с заседания совета глав государств. На нем подведут итоги деятельности организации за два года и рассмотрят вопросы укрепления объединения.

В Болгарии главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен призвали покинуть страну. Она приехала на военный завод, но перед производственным комплексом ее встретили протестующие с национальными флагами и транспарантами. Они выкрикивали лозунги, что фон дер Ляйен "несет войну".

В Сербии более 100 тысяч человек вышли на митинги в поддержку властей. Мирные акции прошли в десятках городов. Активисты выступали против насильственных протестов студентов и сторонников оппозиции.

