Шойгу представил к госнаградам экипаж танка, который разгромил бронегруппу ВСУ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж танка, который в одиночку разгромил бронегруппу ВСУ. Кадры этого боя облетели весь интернет.

Бойцы проявили мужество и героизм во время того, как противник пошел в мощную атаку на российские позиции. Танк вышел навстречу из укрытия и разбил бронегруппу ВСУ, состоявшую из восьми единиц техники. Как уточнили в Минобороны, данный бой проходил на запорожском направлении в июне этого года.

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