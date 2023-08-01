Песков выразил уверенность в награждении героя видео о схватке танка РФ с техникой ВСУ

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, наградят ли российского танкиста, остановившего колонну бронетехники украинской армии в зоне СВО, заявил, что с большой уверенностью может дать положительный ответ.

Речь шла о ролике, на котором российский танк в одиночку ликвидирует семь бронированных автомобилей ВСУ, пытаясь выйти из боя без значительных повреждений. Действие происходило на запорожском направлении.

"С большой долей уверенности могу сказать, что да", – сказал представитель Кремля.

Между тем Песков добавил, что в Кремле уже ознакомились с опубликованными кадрами. По его словам, проявленные танкистом действия являются героизмом, вызывающим чувства восхищения и гордости.

Однако на вопрос, сможет ли видеоролик повлиять на сознание недружественных стран, пресс-секретарь Владимира Путина ответил, что они поймут силу РФ "скорее всего, со временем".

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин ранее поручил наградить экипаж танка. Он отметил, что командир дивизии, бойцы которой управляли танком, участвовал в освобождении населенных пунктов на севере ДНР. Он также указал на героизм, проявленный экипажем танка.



Российский танк смог остановить колонну бронетехники ВСУ