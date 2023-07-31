Победа РФ на Украине придаст мощный импульс к изменению глобального баланса сил – Патрушев

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Победа России над Западом на Украине станет мощным импульсом к дальнейшей смене глобального баланса сил в пользу полицентричного миропорядка. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

По словам политика, начатая РФ спецоперация на Украине стала основой для формирования мирового большинства. Для некоторых стран это стало желанием отстаивать национальные интересы, невзирая на попытки США и их союзников иметь власть, заявил он.

"Победа России над коллективным Западом на Украине станет мощным импульсом для дальнейшего изменения глобального баланса сил в пользу отношений взаимного уважения и равноправного диалога, утверждения полицентричного миропорядка, основанного на культурно-цивилизационном многообразии мира", – цитирует Патрушева РИА Новости.

Ранее секретарь СБ РФ заявил, что США и их союзники делают все возможное для затягивания конфликта на Украине, в том числе увеличивая поставки военной помощи. По его словам, ситуация вокруг Украины является ярким примером негативного воздействия западных стран.



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