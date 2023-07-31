Патрушев заявил, что Киев использует раненых украинских военных в качестве доноров органов

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Киевский режим использует раненых украинских военных в качестве биоматериала, изымая у них органы для трансплантации. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Украинцев не только бросают на так называемые мясные штурмы, приводящие к огромным потерям, но и, по поступающей информации, используют раненых бойцов ВСУ как биоматериал, тайно изымая органы для трансплантации", – цитирует его РИА Новости.

Патрушев предположил, что закон, позволяющий трансплантацию человеческих органов на Украине без согласия, был подписан в 2022 году не случайно.

Помимо этого, секретарь СБ РФ добавил, что на саммите в Вильнюсе НАТО подтвердила свою агрессивную сущность, утвердив планы по наращиванию группировки и военной инфраструктуры у границ РФ. На фоне активизации военной деятельности Альянса Патрушев назвал вопросы обеспечения на северо-западе страны особенно актуальными.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные структуры делают вид, что не знают о сообщениях об изъятии органов умерших солдат ВСУ в Херсоне. Подобным образом она прокомментировала данные силовых структур РФ, согласно которым сотрудники украинской Государственной службы медицины катастроф, которые являются частью Минздрава Украины, в военном госпитале Херсона изымают для трансплантации органы из тел бойцов ВСУ.

