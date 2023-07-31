Патрушев заявил, что атаки украинских БПЛА на регионы РФ курирует Запад

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Запад курирует атаки украинских беспилотников на Москву, Крым и другие регионы, сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

"США и их сателлиты, понимая, что только военными действиями нанести поражение России невозможно, начали активно использовать и террористические методы", – заявил Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии в Петрозаводске.

По словам Патрушева, атаки беспилотников на Крым, Москву и другие регионы России осуществляются при координации западных спецслужб. Он привел в пример атаку на Крымский мост, в результате которой погибли гражданские.

В связи с этим Патрушев назвал украинские теракты на территории РФ фактическим доказательством того, что западные страны спонсируют терроризм киевского режима. Он сослался на расследование американского журналиста Сеймура Херша, который указал, что администрация президента США Джо Байдена играла решающую роль в обеих атаках на Крымский мост.

Политик заявил, что подобные действия западных стран подчеркивают важность выполнения целей специальной военной операции.

Накануне украинские беспилотники атаковали башню "Око-2", входящую в состав бизнес-центра "Москва-Сити". В результате здание получило незначительные повреждения, пострадавших нет.

В ночь на 17 июля под удар украинских боевиков попал Крымский мост. Его атаковали с помощью двух надводных аппаратов. В результате удара были нанесены повреждения в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Погибла семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

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