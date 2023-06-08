Американский генерал назвал три сверхдержавы на политической карте мира

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На современной политической карте мира присутствуют три сверхдержавы. Ими стали США, Китай и Россия, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Комитета начальников штабов американской армии генерала Марка Милли.

"Сейчас становится все более очевидным, что мы действительно находимся в многополярной международной среде", – указал он.

По словам американского генерала, в будущем в мире наступят серьезные кризисы. Милли объяснил, что в противостоянии в период холодной войны участвовали две сверхдержавы, однако после распада СССР США были единственными на 10–15 лет.

Он добавил, что некоторые государства стали более значимыми в своих регионах, а в дальнейшем они могут начать претендовать на статус сверхдержав.

Ранее СМИ сообщали, что США объявили о подготовке к войне с Китаем и Россией одновременно, так как эти державы представляют угрозу Белому дому. Ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что Вашингтон очень быстро утрачивает власть, в связи с чем становится опасным.

Согласно заявлению Пентагона, КНР представляет из себя самую серьезную опасность для нацбезопасности Штатов, так как становится экономической сверхдержавой, добавил Моррис.

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