Уровень воды в Клязьме превысил критическую отметку почти на полтора метра

Опасения о рекордном половодье в Подмосковье сбываются. Сошлись сразу несколько факторов: очень снежная зима, длинная холодная весна и резкое потепление в апреле. Еще и дожди со снегом в выходные добавили воды.

Например, в Орехово-Зуеве вышедшая из берегов Клязьма уже превысила критический уровень на полметра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

