Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В воскресенье, 17 апреля, в столичном регионе ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве составит +4...+6 градусов, в Подмосковье – +3...+8 градусов.

Ночью, по данным метеорологов, температура воздуха местами понизится до -1 градуса. Ветер подует северо-восточного направления с порывами до 14 метров в секунду.

"Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 40%. Погода резко изменится, будет пасмурно, влажно", – говорится в сообщении.

Потепление и улучшение погоды ожидается в Москве на следующей неделе. Об этом ранее рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, дневные температуры составят до +15 градусов.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уточнил, что потепление в столицу придет с 20 апреля. По словам синоптика, к этому времени снег должен окончательно растаять на всех открытых участках Москвы и области.

