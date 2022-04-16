Жители Москвы столкнулись с непогодой из-за циклона "Квелла"

В Москве резко похолодало из-за циклона "Квелла". Днем субботы в некоторых районах уже лил дождь.

Ближе к вечеру город будет заметать. По данным синоптиков, за сутки выпадет до 36 миллиметров осадков. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.