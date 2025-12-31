31 декабря 2025, 13:00Общество
Телеканал Москва 24 объявил о конкурсе с призами в телеграм-канале
Телеканал Москва 24 приглашает зрителей подписаться на свой телеграм-канал и принять участие в конкурсе с ценными призами. Для этого необходимо отсканировать QR-код, который показывают в эфире, и нажать кнопку "Участвую" под специальным постом.
Победителей определит случайным образом автоматический бот. Полные условия проведения конкурса доступны на официальном сайте телеканала m24.ru.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.